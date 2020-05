Ce samedi 23 mai devait être un jour historique pour la Fédération française de tennis et Roland-Garros. La FFT aurait dû inaugurer le nouveau court central Philippe-Chartrier qui bénéficie désormais d’un toit rétractable. Une soirée avec des DJ internationaux était prévue. La crise du coronavirus a tout changé et il faudra encore patienter avant de connaître une telle inauguration… En attendant, la FFT a dévoilé les nouvelles images du Central et le toit peut se déplier en 15 minutes.

🏟️ À quoi ressemble le mythique court de @rolandgarros avec son nouveau toit rétractable ?

Visite guidée >> https://t.co/Awn8Ir2SMw pic.twitter.com/plgcNRKisc — FFT (@FFTennis) May 22, 2020