Ce jeudi, Richard Gasquet a vécu ces dernières heures dans la peau d’un joueur de tennis. Défait par Jannik Sinner, l’an­cien 7e joueur mondial se sera battu jusqu’au bout (6−3, 6–0, 6–4).

Après la rencontre, le Biterrois a reçu un vibrant hommage de la part du tournoi.

Rafael Nadal a lui aussi une pensée parti­cu­lière pour son ancien collègue. Le taureau de Manacor est allé de son petit message sur Twitter, pour honorer le Français qu’il a côtoyé depuis les caté­go­ries juniors.

Dear @richardgasquet1… Since we were kids we have shared so many moments toge­ther on and off the court. Hundreds of tour­na­ments, cities, matches…



Throughout your great career your talent has been reco­gnized world­wide and I am happy that today you were able to say goodbye to… pic.twitter.com/Phw93TQdmu