Contraint d’abandonner lors de son quart de finale contre son compatriote Matteo Arnaldi à Roland‐Garros, et dévasté au moment de quitter le court Philippe‐Chatrier, Matteo Berrettini a donné des nouvelles rassurantes quelques jours plus tard.
« Je quitte Paris le sourire aux lèvres, grâce aux superbes matchs que j’ai disputés et parce que les examens effectués ces derniers jours n’ont révélé aucune blessure musculaire grave ! Je me suis déjà attelé à ma rééducation dans le but d’arriver à Wimbledon dans la meilleure forme possible ! Tout au long de ces deux semaines, et surtout après mon abandon, j’ai ressenti tant d’amour et de soutien que je me suis senti une fois de plus reconnaissant et chanceux d’avoir une famille, une équipe, des amis et des fans aussi formidables derrière moi ! », a écrit l’Italien sur Instagram.
Une très bonne nouvelle pour Berrettini à un peu moins de trois semaines de Wimbledon, où il avait atteint la finale en 2021.
Publié le mardi 9 juin 2026 à 10:19