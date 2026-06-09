Accueil ATP

Le verdict tombe pour Berrettini quelques jours après son abandon

Par
Baptiste Mulatier
-
328

Contraint d’aban­donner lors de son quart de finale contre son compa­triote Matteo Arnaldi à Roland‐Garros, et dévasté au moment de quitter le court Philippe‐Chatrier, Matteo Berrettini a donné des nouvelles rassu­rantes quelques jours plus tard. 

« Je quitte Paris le sourire aux lèvres, grâce aux superbes matchs que j’ai disputés et parce que les examens effec­tués ces derniers jours n’ont révélé aucune bles­sure muscu­laire grave ! Je me suis déjà attelé à ma réédu­ca­tion dans le but d’arriver à Wimbledon dans la meilleure forme possible ! Tout au long de ces deux semaines, et surtout après mon abandon, j’ai ressenti tant d’amour et de soutien que je me suis senti une fois de plus recon­nais­sant et chan­ceux d’avoir une famille, une équipe, des amis et des fans aussi formi­dables derrière moi ! », a écrit l’Italien sur Instagram. 

Une très bonne nouvelle pour Berrettini à un peu moins de trois semaines de Wimbledon, où il avait atteint la finale en 2021. 

Publié le mardi 9 juin 2026 à 10:19

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥