Contraint d’aban­donner lors de son quart de finale contre son compa­triote Matteo Arnaldi à Roland‐Garros, et dévasté au moment de quitter le court Philippe‐Chatrier, Matteo Berrettini a donné des nouvelles rassu­rantes quelques jours plus tard.

« Je quitte Paris le sourire aux lèvres, grâce aux superbes matchs que j’ai disputés et parce que les examens effec­tués ces derniers jours n’ont révélé aucune bles­sure muscu­laire grave ! Je me suis déjà attelé à ma réédu­ca­tion dans le but d’arriver à Wimbledon dans la meilleure forme possible ! Tout au long de ces deux semaines, et surtout après mon abandon, j’ai ressenti tant d’amour et de soutien que je me suis senti une fois de plus recon­nais­sant et chan­ceux d’avoir une famille, une équipe, des amis et des fans aussi formi­dables derrière moi ! », a écrit l’Italien sur Instagram.

Une très bonne nouvelle pour Berrettini à un peu moins de trois semaines de Wimbledon, où il avait atteint la finale en 2021.