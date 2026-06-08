On s’éton­nait de ne pas voir de message de féli­ci­ta­tions de Novak Djokovic à Alexander Zverev, vec qui il entre­tient de très bonnes relations.

Le joueur aux 24 titres du Grand Chelem a fina­le­ment consacré un long message sur Instagram à l’Allemand de 29 ans, vain­queur à Roland‐Garros de son tout premier Majeur.

Le Serbe rend un hommage appuyé à Zverev, rappe­lant notam­ment qu’il doit composer depuis son plus jeune âge avec un diabète de type 1, parti­cu­liè­re­ment contrai­gnant au quotidien.

« Sasha, je te connais depuis que tu as 10 ans. Tu te battais sur les courts d’entraînement avec mon plus jeune frère tandis que j’affrontais ton frère aîné, Mischa, sur les grandes scènes des circuits juniors et profes­sion­nels. J’entretiens depuis de nombreuses années une rela­tion respec­tueuse et amicale avec toute ta famille. Nous avons eu d’innombrables conver­sa­tions sur la tactique, les stra­té­gies de jeu, la vie, la famille, les affaires. Nous avons passé de bons moments ensemble, sur le court comme en dehors. Savoir tout ce que tu as dû endurer avec ta maladie depuis ton plus jeune âge, avoir surmonté tes plus grades doutes inté­rieurs et fait taire les critiques, de ceux qui pensaient que tu ne gagne­rais jamais un Grand Chelem, rend ce titre encore plus spécial et inou­bliable… Voir les larmes de joie que tu as versées avec tes parents, ton frère et les autres membres de ton équipe m’a ému. Je suis heureux que tu aies réussi et tu mérites abso­lu­ment ce succès, car tu as travaillé si dur sur tous les fronts pour y parvenir. Profites‐en bien. »