On s’étonnait de ne pas voir de message de félicitations de Novak Djokovic à Alexander Zverev, vec qui il entretient de très bonnes relations.
Le joueur aux 24 titres du Grand Chelem a finalement consacré un long message sur Instagram à l’Allemand de 29 ans, vainqueur à Roland‐Garros de son tout premier Majeur.
Le Serbe rend un hommage appuyé à Zverev, rappelant notamment qu’il doit composer depuis son plus jeune âge avec un diabète de type 1, particulièrement contraignant au quotidien.
« Sasha, je te connais depuis que tu as 10 ans. Tu te battais sur les courts d’entraînement avec mon plus jeune frère tandis que j’affrontais ton frère aîné, Mischa, sur les grandes scènes des circuits juniors et professionnels. J’entretiens depuis de nombreuses années une relation respectueuse et amicale avec toute ta famille. Nous avons eu d’innombrables conversations sur la tactique, les stratégies de jeu, la vie, la famille, les affaires. Nous avons passé de bons moments ensemble, sur le court comme en dehors. Savoir tout ce que tu as dû endurer avec ta maladie depuis ton plus jeune âge, avoir surmonté tes plus grades doutes intérieurs et fait taire les critiques, de ceux qui pensaient que tu ne gagnerais jamais un Grand Chelem, rend ce titre encore plus spécial et inoubliable… Voir les larmes de joie que tu as versées avec tes parents, ton frère et les autres membres de ton équipe m’a ému. Je suis heureux que tu aies réussi et tu mérites absolument ce succès, car tu as travaillé si dur sur tous les fronts pour y parvenir. Profites‐en bien. »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 16:33