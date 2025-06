Après son match plein de maîtrise contre Cameron Norrie, Novak Djokovic a offert une scène amusante à la réali­sa­tion. Les caméras ont capté des images du Djoker offrant sa serviette de la rencontre à un spectateur.

L’interaction entre les deux ne s’est pas arrêtée là. En retour, le supporter a offert un maillot de l’Argentine person­na­lisé, avec le visage du foot­bal­leur Lionel Messi et celle du Serbe, figu­rant sur la tunique. La mention « GOATS » suit en dessous. Les « plus grands de tous les temps », en français.

Djokovic traded his towel for a custom Argentina Messi shirt featu­ring both his and Messi’s faces, with the word “GOATS” boldly displayed in the center.



