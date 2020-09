Henri Leconte est impressionné par la force mentale Novak Djokovic. Réussir à se relever aussi rapidement après une telle disqualification est très fort selon le Français.

« Pour quelqu’un qui vient de subir ce qui s’est passé à l’US Open, il a réagi comme un champion. Il a pu se concentrer à nouveau, jouer son meilleur tennis et gagner à Rome, je pense qu’il est un vrai champion. Il a eu la meilleure réaction possible, comme un grand champion dans n’importe quel sport, que ce soit le tennis, le football, le golf, peu importe. Gagner et continuer à gagner. Il a réussi à se ressaisir et à repousser cette question de l’US Open pour devenir plus fort », a-t-il déclaré au micro d’Eurosport.