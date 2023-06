Le dernier repré­sen­tant trico­lore a quitté Roland‐Garros jeudi avec la fin du deuxième tour. Depuis, les témoi­gnages se multi­plient sur l’échec du tennis fran­çais. C’est au tour d’Henri Leconte de s’ex­primer en propo­sant des solu­tions sur le plateau de RTL.

« Il faut délé­guer, faire confiance et surtout, il faut aller voir ailleurs ! Moi je suis président de club à Levallois, j’ai quand même 2700 licen­ciés, je travaille, j’ai une équipe excep­tion­nelle autour de moi mais je délègue ! A un moment, il faut qu’ils prennent les déci­sions. Quels sont les déci­sions ? Prendre certains joueurs et aller en Espagne, chez Rafael Nadal. Nadal, je m’ex­cuse mais c’est la machine à faire des cham­pions, sur terre battue. Si on veut un vain­queur à Roland‐Garros, on est d’ac­cord ! », a lâché le fina­liste de l’édi­tion 1988 du Grand Chelem parisien.