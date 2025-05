Si l’on sait que Jannik Sinner est plutôt en grande forme depuis sa reprise, on ne s’at­ten­dait pas forcé­ment à une sanc­tion pareille pour Jiri Lehecka. Bien que le supplice n’ait duré qu’une heure et demie à peine, le Tchèque n’a sûre­ment jamais senti le temps aussi long.

En confé­rence de presse, le 34e mondial est resté bon joueur, attri­buant tout le mérite à son adver­saire, tout simple­ment injouable ce jour‐là.

“i just got my ass kicked today” cristo santo janniksin guarda come li riduci questi tennisti💀 pic.twitter.com/QS8AIHwF34 — ☾ sab (@signofhsab) May 31, 2025

« Que faire ? Je viens de me faire botter le cul aujourd’hui. J’avais l’impression de jouer contre moi‐même, mais il est deux fois meilleur dans tous les aspects du jeu. Il est le numéro 1 mondial. Si je perdais un match comme celui‐là contre un qualifié, je serais beau­coup plus énervé à ce sujet. Même son entraî­neur est venu me voir après le match et m’a dit que Jannik jouait très, très bien aujourd’hui (samedi). C’est comme ça. Pour moi, jouer le 3e tour sur terre battue ici à Roland‐Garros, deux belles victoires. C’était un bon tournoi. »