Ivan Lendl s’exprime rarement, mais quand il le fait, ce n’est pas pour plaisanter. Bien sur lors de ce live produit par We Are Tennis, il a été interrogé sur la fameuse finale à Roland-Garros face à John McEnroe en 84, où mené deux sets à zéro, il revient pour l’emporter.

Au delà de l’incident connu par les passionnés lié à un photographe qu’invective rudement John McEnroe, c’est aussi les conditions du match qui commençaient à atteindre l’Américain : « On peut penser que cela a été le tournant du match cet incident avec le photographe car je prends enfin le commandement, mais à vrai dire, ce jour là il faisait très chaud. Le duel avait lieu entre un joueur artiste et un athlète puissant et fort physiquement. Il était donc évident pour moi que plus le match serait long, plus je pouvais l’emporter. Je comprends qu’aujourd’hui que l’on puisse penser que c’est cette finale qui m’a permis de construire ma carrière, mais je ne le crois pas. Si j’avais perdu cette finale, j’en aurais gagné beaucoup d’autres. Je sentais à cet instant de ma carrière que je progressais, que j’étais de plus en plus complet, plus fort physiquement, et que ce n’était, au final, qu’une question de temps »