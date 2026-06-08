Comme le signale Avantage Tennis qui suit l’actualité du tennis de près, notre quotidien sportif préféré n’a pas choisi de mettre le joueur allemand en Une du journal ce lundi.
Pour la première fois depuis 21 ans, le vainqueur de Roland‐Garros ne figure pas à la Une de @lequipe. 😳— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) June 8, 2026
En 2005, le premier sacre de Rafael Nadal avait été relégué au second plan par un rassemblement en soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012. 🗞️ pic.twitter.com/da9orBIzDT
Il nous propose la joie immense de l’équipe féminine de handball de Metz qui a réalisé un vrai exploit en remportant la première coupe d’Europe tricolore en ligue des champions.
Dès la victoire de Zverev acquise, le journaliste de l’Equipe, Julien Reboullet avait précisé qu’il était difficile de soutenir un joueur comme Sascha qui avait été accusé deux fois par des ex‐compagnes de violence.
Alexander Zverev titré à Roland‐Garros : un sacre qui n’occulte pas les accusations de violences conjugales— L’Équipe (@lequipe) June 7, 2026
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Certains ont critiqué cette position, d’autres pensent que cette mise au point était nécessaire, les derniers parlent d’un premier jugement étrange en faveur de Sascha qui a sorti le chéquier.
Maintenant, on verra comment les choses vont se passer si jamais Zverev remporte d’autres titres du Grand Chelem et notamment à la suite d’une grande et belle finale.
Mais on n’en est pas encore là !
Publié le lundi 8 juin 2026 à 12:10