Comme le signale Avantage Tennis qui suit l’ac­tua­lité du tennis de près, notre quoti­dien sportif préféré n’a pas choisi de mettre le joueur alle­mand en Une du journal ce lundi.

Pour la première fois depuis 21 ans, le vain­queur de Roland‐Garros ne figure pas à la Une de @lequipe. 😳



En 2005, le premier sacre de Rafael Nadal avait été relégué au second plan par un rassem­ble­ment en soutien à la candi­da­ture de Paris aux Jeux Olympiques de 2012. 🗞️ pic.twitter.com/da9orBIzDT — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) June 8, 2026

Il nous propose la joie immense de l’équipe fémi­nine de hand­ball de Metz qui a réalisé un vrai exploit en rempor­tant la première coupe d’Europe trico­lore en ligue des champions.

Dès la victoire de Zverev acquise, le jour­na­liste de l’Equipe, Julien Reboullet avait précisé qu’il était diffi­cile de soutenir un joueur comme Sascha qui avait été accusé deux fois par des ex‐compagnes de violence.

Alexander Zverev titré à Roland‐Garros : un sacre qui n’oc­culte pas les accu­sa­tions de violences conju­gales



➡️ https://t.co/Y3scG7qnI0 pic.twitter.com/iyurBpkmEX — L’Équipe (@lequipe) June 7, 2026

Certains ont critiqué cette posi­tion, d’autres pensent que cette mise au point était néces­saire, les derniers parlent d’un premier juge­ment étrange en faveur de Sascha qui a sorti le chéquier.

Maintenant, on verra comment les choses vont se passer si jamais Zverev remporte d’autres titres du Grand Chelem et notam­ment à la suite d’une grande et belle finale.

Mais on n’en est pas encore là !