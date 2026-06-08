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L’Equipe ne veut pas de Zverev en Une !

Par
Laurent Trupiano
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Comme le signale Avantage Tennis qui suit l’ac­tua­lité du tennis de près, notre quoti­dien sportif préféré n’a pas choisi de mettre le joueur alle­mand en Une du journal ce lundi.

Il nous propose la joie immense de l’équipe fémi­nine de hand­ball de Metz qui a réalisé un vrai exploit en rempor­tant la première coupe d’Europe trico­lore en ligue des champions.

Dès la victoire de Zverev acquise, le jour­na­liste de l’Equipe, Julien Reboullet avait précisé qu’il était diffi­cile de soutenir un joueur comme Sascha qui avait été accusé deux fois par des ex‐compagnes de violence.

Certains ont critiqué cette posi­tion, d’autres pensent que cette mise au point était néces­saire, les derniers parlent d’un premier juge­ment étrange en faveur de Sascha qui a sorti le chéquier.

Maintenant, on verra comment les choses vont se passer si jamais Zverev remporte d’autres titres du Grand Chelem et notam­ment à la suite d’une grande et belle finale.

Mais on n’en est pas encore là !

Publié le lundi 8 juin 2026 à 12:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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