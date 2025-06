Perdre une finale légen­daire n’est pas simple. Par le passé des joueurs ne sont pas parvenus à s’en remettre, on pense à Guillermo Coria, ou encore Andy Roddick.

Lors d’un podcast juste­ment avec l’an­cien joueur améri­cain, Daren Cahill, le coach de Sinner, a bien voulu dévoiler ce qu’il s’est passé dans les vestiaires de Roland‐Garros.

« Dans les vestiaires, ce n’était pas le moment idéal pour lui faire un discours sur les leçons à tirer de ce match. Il fallait passer à autre chose et faire preuve d’un peu d’empathie pour ce qu’il traverse. De la tris­tesse, quelques larmes pour tout le monde. Mais je dois dire que plus tard dans la soirée, quelques heures plus tard, il n’en avait pas fini. Il ne s’en remettra jamais. Je pense qu’un match comme celui‐là restera gravé à jamais dans sa mémoire mais vous essayez aussi de vous améliorer grâce à cela. Heureusement Jannik a une excel­lente vision de l’im­por­tance de jouer un match de tennis, comparé à la vraie vie. Il se passe des choses bien plus impor­tantes que gagner ou perdre un match de tennis »