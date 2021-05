Aucune Française n’étant tête de série, on pouvait s’attendre à un tirage très compliqué. Dans l’ensemble, les trico­lores ont été (plutôt) épar­gnées. Numéro une Française et huitième de fina­liste l’an passé, Fiona Ferro affron­tera une quali­fiée pour son entrée en lice, tout comme Kristina Mladenovic. En cas de victoire, elles pour­raient respec­ti­ve­ment jouer contre Jennifer Brady (13) et Anett Kontaveit (30).

De son côté, Caroline Garcia devra se méfier de Laura Siegemund avant un éven­tuel deuxième tour contre Kiki Bertens (16) tandis que Alizé Cornet défiera Harmonie Tan. Belle surprise de l’édi­tion précé­dente, Clara Burel dispu­tera son premier tour contre Danka Kovinic. Invitée par les orga­ni­sa­teurs, Océane Babel devra réaliser un immense exploit contre Elina Svitolina. Enfin, en cas de victoire contre Magda Linette, Chloé Paquet s’offrira un match de gala contre la numéro une mondiale Ashleigh Barty.

Le premier tour des Françaises :

Chloé Paquet – Magda Linette

Fiona Ferro – Qualifiée

Océane Babel – Elina Svitolina

Mladenovic – Qualifiée

Elsa Jacquemet ‑Elena Rybakyna

Océane Dodin – Madison Keys

Diane Parry – Aliaksandra Sasnovich

Caroline Garcia – Laura Siegemund

Alizé Corntet – Harmonie Tan

Clara Burel – Danka Kovinic