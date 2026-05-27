La chaleur fait des ravages à Roland‐Garros et donne des images impressionnantes.

Vainqueur, ce mercredi au 2e tour, de l’Argentin Mariano Navone au super tie‐break après cinq sets suffo­cants, Jakub Mensik, qui est allé au bout de lui‐même, s’est direc­te­ment effondré au sol après la balle de match avant de rester allongé de longues minutes, inca­pable de se relever.

Mensik wins, somehow, and lite­rally cannot move after match point pic.twitter.com/OKyxKb82hf — Ricky Dimon (@Dimonator) May 27, 2026

Heureusement, après l’ar­rivée des secours et des méde­cins, le Tchèque a fini par se mettre debout de lui‐même avant de rejoindre diffi­ci­le­ment son banc.

Mensik wins, and now the entire Roland Garros medical staff is tending to him pic.twitter.com/kUfzcMGcIR — Ricky Dimon (@Dimonator) May 27, 2026

Plus de peur que de mal donc mais Jakub nous a fait une belle frayeur.