La chaleur fait des ravages à Roland‐Garros et donne des images impressionnantes.
Vainqueur, ce mercredi au 2e tour, de l’Argentin Mariano Navone au super tie‐break après cinq sets suffocants, Jakub Mensik, qui est allé au bout de lui‐même, s’est directement effondré au sol après la balle de match avant de rester allongé de longues minutes, incapable de se relever.
Mensik wins, somehow, and literally cannot move after match point pic.twitter.com/OKyxKb82hf— Ricky Dimon (@Dimonator) May 27, 2026
Heureusement, après l’arrivée des secours et des médecins, le Tchèque a fini par se mettre debout de lui‐même avant de rejoindre difficilement son banc.
Mensik wins, and now the entire Roland Garros medical staff is tending to him pic.twitter.com/kUfzcMGcIR— Ricky Dimon (@Dimonator) May 27, 2026
Plus de peur que de mal donc mais Jakub nous a fait une belle frayeur.
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 18:32