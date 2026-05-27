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Les images alar­mantes de Mensik, inca­pable de bouger après sa folle victoire au super tie‐break

Par
Thomas S
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La chaleur fait des ravages à Roland‐Garros et donne des images impressionnantes.

Vainqueur, ce mercredi au 2e tour, de l’Argentin Mariano Navone au super tie‐break après cinq sets suffo­cants, Jakub Mensik, qui est allé au bout de lui‐même, s’est direc­te­ment effondré au sol après la balle de match avant de rester allongé de longues minutes, inca­pable de se relever. 

Heureusement, après l’ar­rivée des secours et des méde­cins, le Tchèque a fini par se mettre debout de lui‐même avant de rejoindre diffi­ci­le­ment son banc. 

Plus de peur que de mal donc mais Jakub nous a fait une belle frayeur. 

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 18:32

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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