Alors que de nombreux fans de tennis s’agacent de voir certains sièges vides dans les loges, qui étaient néan­moins pleines lors du choc entre Rafael Nadal et Alexander Zverev, le jour­na­liste Benoît Maylin a égale­ment poussé un coup de gueule lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

🤦‍♂️ « Les loges sont toujours vides ! La Fédération a fait une énorme connerie en les gardant sur le plan TV. On ne voit que ça ! »



« Oui, c’est scan­da­leux qu’ef­fec­ti­ve­ment, le court Philippe‐Chatrier ne soit pas plein pour un match entre Murray et Wawrinka. Mais les fans de tennis sont là ! Ceux qui ont payé leurs places étaient là. Sur la cein­ture supé­rieure, c’était blindé ! Et il y avait de l’am­biance. Le problème, c’est que sur le plan à la télé­vi­sion, on voit les loges. Les loges sont toujours vides ! La Fédération a fait une énorme connerie en les gardant sur le plan TV. On ne voit que ça ! Mais autant les loges, je me dis que les gens sont en train de picoler parce qu’ils s’en fichent et qu’ils sont invités par des sociétés. Mais la tribune prési­den­tielle, c’est l’image même de la Fédé qui peut inviter des écoles de tennis, n’im­porte qui ! »