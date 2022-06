En immense cham­pion qu’il est, toujours extrê­me­ment fair‐play, Rafael Nadal ne voulait sans doute pas terminer cette demi‐finale de cette manière, même si Alexander Zverev le bous­cu­lait. Après avoir consolé l’Allemand, Rafa a fait parler sa classe légen­daire au micro de Mats Wilander sur le court Philippe‐Chatrier.

« C’est très dur et triste pour lui. Il jouait un tournoi excep­tionnel. C’est quel­qu’un de vrai­ment bien sais à quel point il se bat pour gagner un Grand Chelem, mais jusqu’à présent, il a eu de la malchance. Je suis sûr qu’il gagnera plusieurs titres du Grand Chelem. Je lui souhaite tout le meilleur et un prompt réta­blis­se­ment. C’est l’un des plus grands rivaux du circuit lors­qu’il joue à ce niveau élevé. C’est diffi­cile de dire quoi que ce soit dans cette situa­tion. Pour moi, c’est un rêve de revenir une fois de plus en finale de Roland Garros, mais en même temps, pas de cette façon. J’ai été avec lui avant de retourner sur le court et c’est très dur de le voir pleurer », a déclaré Nadal, qualifié pour sa 14e finale à Roland‐Garros.