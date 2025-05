La magni­fique acco­lade entre Jack Draper et Gaël Monfils jeudi soir en disait long sur les rapports qu’ils entre­tiennent. Après sa victoire en quatre sets, à l’oc­ca­sion du deuxième tour de Roland‐Garros, le cinquième joueur mondial a rendu un sublime hommage au Français de 38 ans.

Hear from Jack Draper after his big win against Monfils 🎙️#RolandGarros pic.twitter.com/Z2yf3UdA53