La finale de Roland‐Garros 2026 est très inédite, c’est le moins que l’on puisse dire

Après deux semaines intenses sur l’ocre pari­sien, Alexandre Zverev et Flavio Cobolli se retrouvent ce dimanche en finale de Roland‐Garros avec un objectif clair : inscrire leur nom au palmarès d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois dans leur carrière.

Screenshot

Sascha arrive avec une dyna­mique impres­sion­nante après plusieurs victoires convain­cantes. De son côté, Flavio a démontré toute sa soli­dité mentale et physique notam­ment en quart de finale face à Auger‐Aliassime. De plus, le forfait en demi‐finale de son compa­triote Matteo Arnaldi lui permet d’ar­river frais ce dimanche avec 3 jours de repos à la clé.

Si Zverev joue sa 4ème finale, ce sera la première pour l’Italien.

Les deux hommes se sont affrontés 4 fois, Zverev mène 3 à 1.

Deux duels ont eu lieu sur l’ocre cette année avec une défaite à Munich pour Alexander (3−6, 3–6). Une semaine plus tard, en quart de finale au Masters1000 de Madrid, Alexander remet­tait les pendules à l’heure (6−1, 6–4).

Les clés du match entre Zverev et Cobolli

Si l’on s’en tient au niveau de jeu, il est clair que Zverev est le favori mais il a déjà été dans ce cas et il a déjà failli menta­le­ment notam­ment en finale comme à l’US Open en 2020 face à l’Autrichien Dominic Thiem.

Parier sur la finale de Roland‐Garros avec Unibet

À l’occasion de cette grande finale de Roland‐Garros entre Zverev et Cobolli, les passionnés de tennis peuvent retrouver toutes les cotes et les marchés dédiés sur Unibet.

Vainqueur du match, nombre de sets, tie‐break ou score exact : de nombreuses options sont dispo­nibles pour suivre cette affiche excep­tion­nelle au plus près.

👉 Retrouvez toutes les cotes de la finale ici :



Jouer comporte des risques : décou­vrez SafePlay by FDJ UNITED

Le jeu doit rester un plaisir. Unibet s’engage pour un envi­ron­ne­ment de jeu respon­sable grâce au programme SafePlay by FDJ UNITED.

Découvrez les conseils et dispo­si­tifs d’accompagnement sur la page dédiée :

