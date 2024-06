Opposé à Alexander Zverev en quart de finale de Roland‐Garros, Alex De Minaur a proposé une pres­ta­tion inté­res­sante, mais insuf­fi­sante pour venir à bout du numéro quatre mondial (6−4, 7–6, 6–4).

En confé­rence de presse, malgré sa fierté d’avoir proposé ce parcours sur une surface qui ne lui convient pas, le numéro onze mondial garde un goût amer du second set. Il a perdu la seconde manche, en menant 4–0 au tie‐break.

« Oui, à 100%. Je pense que je suis extrê­me­ment fier de mes efforts tout au long de ces deux semaines. Même aujourd’hui, je pense que j’ai livré un sacré combat dans des condi­tions défa­vo­rables contre un adver­saire de qualité. Encore une fois, j’ai eu mes chances, j’au­rais proba­ble­ment dû prendre le deuxième set, et je pense que nous aurions eu une vraie bataille. Mais, oui, j’ai mis tout mon cœur sur le terrain. J’ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais ça n’a pas suffi. Vous savez, parfois sur cette surface, des jours comme aujourd’hui, des condi­tions comme aujourd’hui, j’ai un peu plus de mal. Oui, je suis quand même content de la façon dont je me suis présenté. »