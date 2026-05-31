Éliminé à la surprise géné­rale dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner, qui a proba­ble­ment eu un coup de chaud, est‐il victime de sa consti­tu­tion géné­tique ? C’est en tout cas l’avis de l’an­cien joueur améri­caine, John Isner, comme il l’a expliqué lors du dernier épisode du podcast qu’il anime, Nothing Major.

« Je pense qu’il est assez clair que Sinner était sur une lancée incroyable, et lui et son équipe font un travail formi­dable pour le préparer aux matchs grâce à son régime alimen­taire et à son hydra­ta­tion. Je pense simple­ment que sa consti­tu­tion géné­tique ne lui rend pas service. Si vous discutez avec des athlètes à la peau claire et aux cheveux roux, ils ont du mal à supporter la chaleur. Notre Jim Courier serait la personne idéale à qui poser cette ques­tion. Je pense qu’il y a quelque chose dans la peau claire et les cheveux roux qui rend plus diffi­cile le refroi­dis­se­ment de leur corps, et les rend plus vulné­rables dans ces condi­tions de forte chaleur. »