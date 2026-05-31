Éliminé à la surprise générale dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner, qui a probablement eu un coup de chaud, est‐il victime de sa constitution génétique ? C’est en tout cas l’avis de l’ancien joueur américaine, John Isner, comme il l’a expliqué lors du dernier épisode du podcast qu’il anime, Nothing Major.
« Je pense qu’il est assez clair que Sinner était sur une lancée incroyable, et lui et son équipe font un travail formidable pour le préparer aux matchs grâce à son régime alimentaire et à son hydratation. Je pense simplement que sa constitution génétique ne lui rend pas service. Si vous discutez avec des athlètes à la peau claire et aux cheveux roux, ils ont du mal à supporter la chaleur. Notre Jim Courier serait la personne idéale à qui poser cette question. Je pense qu’il y a quelque chose dans la peau claire et les cheveux roux qui rend plus difficile le refroidissement de leur corps, et les rend plus vulnérables dans ces conditions de forte chaleur. »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 16:36