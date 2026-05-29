« Ce n’était vrai­ment pas à cause de la chaleur. Les condi­tions étaient tout à fait accep­tables pour jouer. C’était juste moi aujourd’hui (…) Je n’ai pas bien dormi et je ne me sentais pas bien au réveil », a déclaré Jannik Sinner après s’être tota­le­ment effondré physi­que­ment au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo (56e mondial).

Comme John McEnroe, le jour­na­liste Benoît Maylin, chro­ni­queur pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, n’a pas été convaincu par les expli­ca­tions du numéro 1 mondial, qui restait sur 30 victoires d’affilée.

🤒 « Sinner ne supporte pas la chaleur, cette fois‐ci il n’y a pas eu le toit pour le sauver comme à l’Australian Open. Ses jambes ne le portaient plus, il était éteint. Je veux qu’on m’ex­plique pour­quoi, c’est incom­pré­hen­sible. »



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« C’est quoi la raison, bordel ? C’est le mystère de la chambre jaune ou quoi ? On va encore nous dire que c’est parce qu’il est roux ? Oui, les roux ont une résis­tance moindre à la chaleur. Mais on parle de Jannik Sinner. Il est sur le circuit depuis des années, à jouer dans des tempé­ra­tures élevées. Et au deuxième tour de Roland‐Garros, à 6–3, 6–2, 5–1, il dit : je ne peux plus, la chaleur m’écrase. C’est incom­pré­hen­sible ! Je veux qu’on m’ex­plique ! Encore une fois, il ne supporte pas la chaleur. Et cette fois, il n’y a pas le toit pour le sauver comme contre Spizzirri en Australie ! »