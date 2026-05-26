La dernière fois que Jannik Sinner avait foulé le court Court Philippe‐Chatrier, il avait quitté la scène abattu : battu en finale par Carlos Alcaraz après avoir pourtant mené deux sets à zéro et laissé filer trois balles de match.
Ce mardi soir, l’Italien retrouvait la terre battue parisienne avec le statut d’immense favori du tournoi, en l’absence du double tenant du titre espagnol.
Face au Français Clément Tabur (171e mondial), le numéro 1 mondial a logiquement maîtrisé son entrée en lice en trois sets (6−1, 6–3, 6–4, en 2h11 de jeu). Combatif et appliqué, le Tricolore a toutefois offert une opposition courageuse.
📊 Les plus longues séries de victoires depuis la création de l’ATP Tour (1990) :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 26, 2026
🇷🇸 Novak Djokovic : 43 (2010−11)
🇨🇭 Roger Federer : 41 (2006−07)
🇦🇹 Thomas Muster : 35 (1995)
🇨🇭 Roger Federer : 35 (2005)
🇪🇸 Rafael Nadal : 32 (2008)
🇮🇹 Jannik Sinner : 30 (2026 🆕)
✍️ A l’échelle… pic.twitter.com/VZ3g0B2v5M
Après avoir signé une 30e victoire consécutive, Jannik Sinner s’est présenté au micro avec le sourire, avant d’évoquer les adieux de Gaël Monfils, battu la veille par Hugo Gaston.
Le beau message de Jannik Sinner pour Gaël Monfils ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/Sma4qPbSQ1— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 26, 2026
« J’ai regardé, c’était très émouvant, en particulier pour vous. À l’époque où j’étais encore jeune, je suis arrivé sur le circuit, il était très humble et j’ai ressenti quelque chose de spécial dans sa personnalité. Maintenant, un nouveau chapitre commence et nous lui souhaitons le meilleur. C’est dommage de ne plus le voir jouer ici. Quand on a joué tant d’années, c’est difficile, mais j’espère qu’on le verra encore longtemps autour du tennis, avec son épouse. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 23:11