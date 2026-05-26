La dernière fois que Jannik Sinner avait foulé le court Court Philippe‐Chatrier, il avait quitté la scène abattu : battu en finale par Carlos Alcaraz après avoir pour­tant mené deux sets à zéro et laissé filer trois balles de match.

Ce mardi soir, l’Italien retrou­vait la terre battue pari­sienne avec le statut d’immense favori du tournoi, en l’absence du double tenant du titre espagnol.

Face au Français Clément Tabur (171e mondial), le numéro 1 mondial a logi­que­ment maîtrisé son entrée en lice en trois sets (6−1, 6–3, 6–4, en 2h11 de jeu). Combatif et appliqué, le Tricolore a toute­fois offert une oppo­si­tion courageuse.

📊 Les plus longues séries de victoires depuis la créa­tion de l’ATP Tour (1990) :

🇷🇸 Novak Djokovic : 43 (2010−11)

🇨🇭 Roger Federer : 41 (2006−07)

🇦🇹 Thomas Muster : 35 (1995)

🇨🇭 Roger Federer : 35 (2005)

🇪🇸 Rafael Nadal : 32 (2008)

🇮🇹 Jannik Sinner : 30 (2026 🆕)



✍️ A l’échelle… pic.twitter.com/VZ3g0B2v5M — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 26, 2026

Après avoir signé une 30e victoire consé­cu­tive, Jannik Sinner s’est présenté au micro avec le sourire, avant d’évoquer les adieux de Gaël Monfils, battu la veille par Hugo Gaston.

Le beau message de Jannik Sinner pour Gaël Monfils ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/Sma4qPbSQ1 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 26, 2026

« J’ai regardé, c’était très émou­vant, en parti­cu­lier pour vous. À l’époque où j’étais encore jeune, je suis arrivé sur le circuit, il était très humble et j’ai ressenti quelque chose de spécial dans sa person­na­lité. Maintenant, un nouveau chapitre commence et nous lui souhai­tons le meilleur. C’est dommage de ne plus le voir jouer ici. Quand on a joué tant d’an­nées, c’est diffi­cile, mais j’es­père qu’on le verra encore long­temps autour du tennis, avec son épouse. »