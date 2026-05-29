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Liam Smith, coach de Moïse Kouame : « On va trouver des simi­li­tudes avec Gaël Monfils, mais pour ma part, je n’aime pas comparer. Ils ont des person­na­lités légè­re­ment différentes »

Par
Baptiste Mulatier
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Co‐entraîneur de Moïse Kouame aux côtés de Richard Gasquet, Liam Smith a répondu aux ques­tions de L’Equipe après la victoire en cinq sets de son joueur contre Daniel Vallejo au deuxième tour de Roland‐Garros (6−3, 7–5, 3–6, 2–6, 7–6 [8]).

L’entraîneur britan­nique, qui a par le passé colla­boré avec Gaël Monfils, évoque notam­ment les compa­rai­sons entre les deux joueurs. 

« C’était le dernier Roland‐Garros de Gaël et le premier de Moïse. C’est donc inté­res­sant. Mais ils ont des person­na­lités légè­re­ment diffé­rentes. On va trouver des simi­li­tudes, mais pour ma part, je n’aime pas comparer. J’aime consi­dérer chaque joueur indi­vi­duel­le­ment et me dire : ‘Que pouvons‐nous faire pour aider ce joueur à exploiter au maximum son poten­tiel ?’ Je pense que certaines des choses que Moïse peut déve­lopper sont un peu diffé­rentes de celles sur lesquelles nous avons travaillé avec Gaël. Et encore une fois, ils sont à des étapes très diffé­rentes de leur carrière. Quand je travaillais avec Gaël, il avait déjà 29, 30 ans. Moïse, lui, a 17 ans. Le processus de travail est donc un peu différent. »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 12:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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