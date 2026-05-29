Co‐entraîneur de Moïse Kouame aux côtés de Richard Gasquet, Liam Smith a répondu aux ques­tions de L’Equipe après la victoire en cinq sets de son joueur contre Daniel Vallejo au deuxième tour de Roland‐Garros (6−3, 7–5, 3–6, 2–6, 7–6 [8]).

L’entraîneur britan­nique, qui a par le passé colla­boré avec Gaël Monfils, évoque notam­ment les compa­rai­sons entre les deux joueurs.

« C’était le dernier Roland‐Garros de Gaël et le premier de Moïse. C’est donc inté­res­sant. Mais ils ont des person­na­lités légè­re­ment diffé­rentes. On va trouver des simi­li­tudes, mais pour ma part, je n’aime pas comparer. J’aime consi­dérer chaque joueur indi­vi­duel­le­ment et me dire : ‘Que pouvons‐nous faire pour aider ce joueur à exploiter au maximum son poten­tiel ?’ Je pense que certaines des choses que Moïse peut déve­lopper sont un peu diffé­rentes de celles sur lesquelles nous avons travaillé avec Gaël. Et encore une fois, ils sont à des étapes très diffé­rentes de leur carrière. Quand je travaillais avec Gaël, il avait déjà 29, 30 ans. Moïse, lui, a 17 ans. Le processus de travail est donc un peu différent. »