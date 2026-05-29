Co‐entraîneur de Moïse Kouame aux côtés de Richard Gasquet, Liam Smith a répondu aux questions de L’Equipe après la victoire en cinq sets de son joueur contre Daniel Vallejo au deuxième tour de Roland‐Garros (6−3, 7–5, 3–6, 2–6, 7–6 [8]).
L’entraîneur britannique, qui a par le passé collaboré avec Gaël Monfils, évoque notamment les comparaisons entre les deux joueurs.
« C’était le dernier Roland‐Garros de Gaël et le premier de Moïse. C’est donc intéressant. Mais ils ont des personnalités légèrement différentes. On va trouver des similitudes, mais pour ma part, je n’aime pas comparer. J’aime considérer chaque joueur individuellement et me dire : ‘Que pouvons‐nous faire pour aider ce joueur à exploiter au maximum son potentiel ?’ Je pense que certaines des choses que Moïse peut développer sont un peu différentes de celles sur lesquelles nous avons travaillé avec Gaël. Et encore une fois, ils sont à des étapes très différentes de leur carrière. Quand je travaillais avec Gaël, il avait déjà 29, 30 ans. Moïse, lui, a 17 ans. Le processus de travail est donc un peu différent. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 12:49