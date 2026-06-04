Zverev – Mensik et Cobolli – Arnaldi : personne n’aurait pu prédire ni même imaginer ce dernier carré à Roland‐Garros.

Si du côté des femmes, la plus grande surprise de ces demi‐finales se nomme Maja Chwalinska (114e mondiale), Matteo Arnaldi (104e mondial) endosse ce costume du côté des hommes, en ayant déjà passé près de 20 heures sur le court depuis le début du tournoi !

Grâce à ce parcours impro­bable jusqu’au dernier carré, l’Italien de 25 ans a déjà grimper déjà de 70 places, s’ins­tal­lera au minimum au 34e rang mondial et se rapproche de son meilleur clas­se­ment (30e en août 2024).

Et l’aven­ture n’est pas terminée pour Matteo Arnaldi qui peut conti­nuer de rêver dans ce Roland‐Garros histo­rique. Il a désor­mais deux jours pour préparer sa demi‐finale contre un autre compa­triote, Flavio Cobolli (14e mondial).

Ce qu’a réussi Arnaldi en 5 matchs est gigan­tesque.



Griekspoor et Tsitsipas, en entrée.

Collignon en 4h58

Tiafoe en 5h26

Berrettini et un 1er set d’1h16



104e y’a 9 jours, 34e aujourd’hui (+70!)



À 1 match de la finale de Roland !



Cobolli l’arrêtera‑t’il ?



Pas sûr. pic.twitter.com/26tbDRwyrI — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 3, 2026

Une folie !