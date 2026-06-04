Zverev – Mensik et Cobolli – Arnaldi : personne n’aurait pu prédire ni même imaginer ce dernier carré à Roland‐Garros.
Si du côté des femmes, la plus grande surprise de ces demi‐finales se nomme Maja Chwalinska (114e mondiale), Matteo Arnaldi (104e mondial) endosse ce costume du côté des hommes, en ayant déjà passé près de 20 heures sur le court depuis le début du tournoi !
Grâce à ce parcours improbable jusqu’au dernier carré, l’Italien de 25 ans a déjà grimper déjà de 70 places, s’installera au minimum au 34e rang mondial et se rapproche de son meilleur classement (30e en août 2024).
Et l’aventure n’est pas terminée pour Matteo Arnaldi qui peut continuer de rêver dans ce Roland‐Garros historique. Il a désormais deux jours pour préparer sa demi‐finale contre un autre compatriote, Flavio Cobolli (14e mondial).
Ce qu’a réussi Arnaldi en 5 matchs est gigantesque.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 3, 2026
Griekspoor et Tsitsipas, en entrée.
Collignon en 4h58
Tiafoe en 5h26
Berrettini et un 1er set d’1h16
104e y’a 9 jours, 34e aujourd’hui (+70!)
À 1 match de la finale de Roland !
Cobolli l’arrêtera‑t’il ?
Pas sûr. pic.twitter.com/26tbDRwyrI
Une folie !
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 13:50