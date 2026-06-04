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L’immense bond au clas­se­ment de Matteo Arnaldi, surprise du dernier carré

Par
Baptiste Mulatier
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Zverev – Mensik et Cobolli – Arnaldi : personne n’aurait pu prédire ni même imaginer ce dernier carré à Roland‐Garros. 

Si du côté des femmes, la plus grande surprise de ces demi‐finales se nomme Maja Chwalinska (114e mondiale), Matteo Arnaldi (104e mondial) endosse ce costume du côté des hommes, en ayant déjà passé près de 20 heures sur le court depuis le début du tournoi ! 

Grâce à ce parcours impro­bable jusqu’au dernier carré, l’Italien de 25 ans a déjà grimper déjà de 70 places, s’ins­tal­lera au minimum au 34e rang mondial et se rapproche de son meilleur clas­se­ment (30e en août 2024). 

Et l’aven­ture n’est pas terminée pour Matteo Arnaldi qui peut conti­nuer de rêver dans ce Roland‐Garros histo­rique. Il a désor­mais deux jours pour préparer sa demi‐finale contre un autre compa­triote, Flavio Cobolli (14e mondial). 

Une folie !

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 13:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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