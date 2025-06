En plus d’être un formi­dable joueur de tennis, Carlos Alcaraz est égale­ment un homme au compor­te­ment exemplaire.

Opposé ce dimanche à Ben Shelton en huitièmes de finale de Roland‐Garros, l’Espagnol n’a pas hésité à donner un point à son adver­saire après une erreur de l’ar­bitre de chaise.

En effet, le tenant du titre a tout de suite signifié qu’il avait lâché la raquette avant que la balle n’entre en contact avec celle‐ci. Une atti­tude exem­plaire à un moment en plus très impor­tant, à 30–30 dans le premier jeu du deuxième set.

