La défaite en quatre sets d’Holger Rune face à Lorenzo Musetti lui a fait mal, à tel point qu’il a entamé un processus de remise en ques­tion radi­cale sur le plan physique.

Le Danois a confié à nos confrères d’UbiTennis vouloir progresser physi­que­ment dans le but de décou­vrir son plein poten­tiel. Et ce, par tous les moyens, même si cela implique à nouveau un certain cham­bou­le­ment au sein de son équipe.

« Je ne pense pas que ce soit parce que j’aban­donne des sets de temps en temps. Cela arrive aussi à d’autres joueurs qui sont au sommet. Cela peut arriver, on ne peut pas l’éviter. Je dois simple­ment m’amé­liorer physi­que­ment. La seule chose qui me surprend, c’est que je me suis telle­ment entraîné physi­que­ment avant l’Australie (Open d’Australie) et que j’ai eu un peu le même problème lorsque j’ai rencontré Sinner. J’y suis égale­ment mort. Je ne verrai jamais mon réel poten­tiel si je ne retrouve pas ma forme physique à 100 %. J’espère donc y arriver. Nous sommes en train de discuter avec des personnes, des entraî­neurs physiques. Il se passera certai­ne­ment quelque chose dans les prochaines semaines. »