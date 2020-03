Membre du comité exécutif de la FFT, Lionel Maltese a répond aux questions de notre confrère Julien Reboullet de L’Equipe. Lors de cette longue interview disponible ici, l’ensemble des sujets concernant le positionnement de Roland-Garros sont évoqués. On a choisi un seul extrait qui résume le choix assumé du comité exécutif : « Le fait qu’on ait été les premiers à se positionner, ça a fait bouger les lignes, mais la décision n’a pas été prise du jour au lendemain. C’était une réflexion de plusieurs semaines. Cependant, on était sûr que nous devions le décider, parce qu’il n’y avait pas de discussion commune en cours. Wimbledon et l’US Open auraient fait la même chose. Même les gens de l’ATP nous disent aujourd’hui qu’à notre place, ils auraient fait pareil (il se dit d’ailleurs que le Masters 1000 de Miami était sur le point de se positionner sur les dates préemptées par Roland-Garros), parce que c’est un tel bordel… Si la gouvernance mondiale était moins éclatée, on aurait pu appeler avant, pour discuter. Mais il nous manque un leadership français dans les instances de l’ATP ou de la WTA. »