Accueil Roland Garros

Ljubicic au sujet de Lois Boisson : « Je voudrais éviter de parler des détails mais on l’a aidée. Je ne peux que souhaiter qu’elle joue au tennis »

Par
Laurent Trupiano
-
305

Lors de son point de presse, Ivan a fait un bilan en prenant des pincettes notam­ment sur les sujets pointus et qui peuvent créer des tensions. Voila ce qu’il a dit sur le cas Loïs Boisson, c’est assez démonstratif.


« Je voudrais éviter de parler des détails mais on l’a aidée. Je ne peux que souhaiter qu’elle joue au tennis. Même dans la défaite, j’étais là et j’ai vu ses qualités de frappes et de physique. J’espère qu’elle va trouver le rythme de tennis, parce qu’elle a besoin de matchs aujourd’hui. Elle n’a pas joué trop long­temps. Elle a donc juste besoin de trouver des sensa­tions sur le terrain. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour son niveau de jeu, parce qu’elle va trouver des semaines où elle va gagner contre toutes, comme elle l’a fait ici l’année dernière. Je pense qu’elle va revenir très rapi­de­ment à son Top 100, et après un peu plus aussi. J’espère juste qu’elle arrive à rester avec la santé posi­tive, qu’elle arrive à jouer au tennis. Pour son niveau, je ne suis pas du tout inquiet : elle joue très bien, a une qualité de frappes et de dépla­ce­ments, etc. Il faut juste qu’elle arrive à trouver des sensa­tions sur le terrain »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 10:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥