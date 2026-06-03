Lors de son point de presse, Ivan a fait un bilan en prenant des pincettes notam­ment sur les sujets pointus et qui peuvent créer des tensions. Voila ce qu’il a dit sur le cas Loïs Boisson, c’est assez démonstratif.



« Je voudrais éviter de parler des détails mais on l’a aidée. Je ne peux que souhaiter qu’elle joue au tennis. Même dans la défaite, j’étais là et j’ai vu ses qualités de frappes et de physique. J’espère qu’elle va trouver le rythme de tennis, parce qu’elle a besoin de matchs aujourd’hui. Elle n’a pas joué trop long­temps. Elle a donc juste besoin de trouver des sensa­tions sur le terrain. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour son niveau de jeu, parce qu’elle va trouver des semaines où elle va gagner contre toutes, comme elle l’a fait ici l’année dernière. Je pense qu’elle va revenir très rapi­de­ment à son Top 100, et après un peu plus aussi. J’espère juste qu’elle arrive à rester avec la santé posi­tive, qu’elle arrive à jouer au tennis. Pour son niveau, je ne suis pas du tout inquiet : elle joue très bien, a une qualité de frappes et de dépla­ce­ments, etc. Il faut juste qu’elle arrive à trouver des sensa­tions sur le terrain »