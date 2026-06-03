Lors de son point de presse, Ivan a fait un bilan en prenant des pincettes notamment sur les sujets pointus et qui peuvent créer des tensions. Voila ce qu’il a dit sur le cas Loïs Boisson, c’est assez démonstratif.
« Je voudrais éviter de parler des détails mais on l’a aidée. Je ne peux que souhaiter qu’elle joue au tennis. Même dans la défaite, j’étais là et j’ai vu ses qualités de frappes et de physique. J’espère qu’elle va trouver le rythme de tennis, parce qu’elle a besoin de matchs aujourd’hui. Elle n’a pas joué trop longtemps. Elle a donc juste besoin de trouver des sensations sur le terrain. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour son niveau de jeu, parce qu’elle va trouver des semaines où elle va gagner contre toutes, comme elle l’a fait ici l’année dernière. Je pense qu’elle va revenir très rapidement à son Top 100, et après un peu plus aussi. J’espère juste qu’elle arrive à rester avec la santé positive, qu’elle arrive à jouer au tennis. Pour son niveau, je ne suis pas du tout inquiet : elle joue très bien, a une qualité de frappes et de déplacements, etc. Il faut juste qu’elle arrive à trouver des sensations sur le terrain »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 10:50