Ancien 3e joueur mondial, actuel directeur du haut niveau à la FFT et également consultant pour différents médias en Italie, Ivan Ljubicic s’est exprimé sans langue de bois sur le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros.
Si le Croate estime que ce titre est certes un grand changement dans la carrière de l’Allemand, il ne bousculera pas pour autant la hiérarchie notamment en raison du style de jeu de l’intéressé.
« Je ne pense pas que cela changera grand‐chose. Aujourd’hui, par rapport au passé, le résultat a changé pour Sascha, mais pas sa façon de jouer. Une victoire importante, certes, mais qui ne représente pas une transformation technique ou tactique de l’Allemand. Il a remporté un match qu’il devait gagner, mais Sinner et Alcaraz restent plus forts. Il restera le premier des seconds, celui qui, sur le court, préfère attendre, mais qui, quand il attaque, ne vous laisse pas de répit. Le résultat des matchs ne dépend pas toujours de lui. »
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 16:16