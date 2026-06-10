Accueil ATP

Ljubicic caté­go­rique sur Zverev : « Il a remporté un match qu’il devait gagner, mais Sinner et Alcaraz restent plus forts. Il restera le premier des seconds, celui qui, sur le court, préfère attendre, mais qui, quand il attaque, ne vous laisse pas de répit »

Par
Thomas S
-
393

Ancien 3e joueur mondial, actuel direc­teur du haut niveau à la FFT et égale­ment consul­tant pour diffé­rents médias en Italie, Ivan Ljubicic s’est exprimé sans langue de bois sur le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros.

Si le Croate estime que ce titre est certes un grand chan­ge­ment dans la carrière de l’Allemand, il ne bous­cu­lera pas pour autant la hiérar­chie notam­ment en raison du style de jeu de l’intéressé. 

« Je ne pense pas que cela chan­gera grand‐chose. Aujourd’hui, par rapport au passé, le résultat a changé pour Sascha, mais pas sa façon de jouer. Une victoire impor­tante, certes, mais qui ne repré­sente pas une trans­for­ma­tion tech­nique ou tactique de l’Allemand. Il a remporté un match qu’il devait gagner, mais Sinner et Alcaraz restent plus forts. Il restera le premier des seconds, celui qui, sur le court, préfère attendre, mais qui, quand il attaque, ne vous laisse pas de répit. Le résultat des matchs ne dépend pas toujours de lui. »

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥