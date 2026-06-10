Ancien 3e joueur mondial, actuel direc­teur du haut niveau à la FFT et égale­ment consul­tant pour diffé­rents médias en Italie, Ivan Ljubicic s’est exprimé sans langue de bois sur le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros.

Si le Croate estime que ce titre est certes un grand chan­ge­ment dans la carrière de l’Allemand, il ne bous­cu­lera pas pour autant la hiérar­chie notam­ment en raison du style de jeu de l’intéressé.

« Je ne pense pas que cela chan­gera grand‐chose. Aujourd’hui, par rapport au passé, le résultat a changé pour Sascha, mais pas sa façon de jouer. Une victoire impor­tante, certes, mais qui ne repré­sente pas une trans­for­ma­tion tech­nique ou tactique de l’Allemand. Il a remporté un match qu’il devait gagner, mais Sinner et Alcaraz restent plus forts. Il restera le premier des seconds, celui qui, sur le court, préfère attendre, mais qui, quand il attaque, ne vous laisse pas de répit. Le résultat des matchs ne dépend pas toujours de lui. »