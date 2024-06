De passage en confé­rence de presse pour dresser le (maigre) bilan fran­çais de ce Roland‐Garros 2024, le respon­sable du haut niveau de la FFT, Ivan Ljubicic, a répondu aux obser­va­teurs prenant pour exemple la réus­site du tennis italien.

« En Italie, nous connais­sons la struc­ture. Ce sont des projets indi­vi­duels. Sinner n’a jamais joué un seul jour au sein de la Fédération. Il a parti­cipé à des séances d’en­traî­ne­ment en groupe et à des stages, mais il n’a pas joué un seul jour à la Fédération. Je ne crois pas qu’au très haut niveau, ce soit le système qui soit respon­sable. Il forme les joueurs, la menta­lité, mais ceux du très, très haut niveau, ce sont surtout des projets indi­vi­duels. La Fédération italienne est là si les joueurs ont besoin de quelque chose avec leur struc­ture, des services. Mais c’est surtout Jannik Sinner qui les tire vers le haut. Il est le point de réfé­rence, et c’est de ça qu’on manque en France. Si on regarde le top 200, on est mieux qu’en Italie. Mais quand tu as Sinner, puis Arnaldi ou Musetti, qui sont vrai­ment forts, ça aide… »