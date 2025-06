Loïs Boisson est vrai­ment sur une autre planète depuis le début de cette édition 2025 de Roland‐Garros, la sienne, celle du calme et de la confiance, celle de la croyance et de la constance.

Impressionnante ce mercredi pour s’of­frir la 6e joueuse mondiale, Mirra Andreeva, en quarts de finale, la Française, fidèle à elle‐même a refusé de s’en­flammer après la rencontre, avec le même objectif fou de remporter le tournoi. Rien que ça.

« Qui peut me battre ? (sourire). Tout le monde peut battre tout le monde, je ne suis pas tout imbat­table, loin de là. C’est ouf ce que je fais ici, j’en profite un max et, comme je l’ai dit, j’es­père aller au bout », a déclaré celle qui sera opposée ce jeudi à la 2e mondiale, Cori Gauff. Et si ?