Interviewée par Laurent Delahousse sur France Télévisions après son parcours excep­tionnel à Roland‐Garros, la sensa­tion fran­çaise Loïs Boisson (battue par la lauréate Cori Gauff en demi‐finales) n’hé­site pas à exprimer ses immenses ambi­tions pour la suite de sa carrière.

Laurent Delahousse : « Vous dites quoi aux Français et aux jour­na­listes sur la pres­sion que l’on peut vous mettre ?. ‘Soyez patients’ ? Ou ça vous importe peu ? Si on se dit : elle peut gagner Roland‐Garros l’année prochaine, on a raison ou on a tort ? ».

Loïs Boisson : « Je pense que vous avez raison (sourire). En soit, tout le monde peut gagner, comme tout le monde peut perdre. C’est un objectif. Je vais tout faire pour et on verra ce qui se passe. Je vais donner le maximum pour, un jour, gagner Roland‐Garros »,