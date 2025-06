En confé­rence de presse après sa défaite contre Cori Gauff en demi‐finales de Roland‐Garros, qui clôt un parcours excep­tionnel, la révé­la­tion fran­çaise, Loïs Boisson, s’est exprimée avec beau­coup de lucidité.

« Aujourd’hui (jeudi) je suis ultra déçue parce que je voulais aller plus loin que cette demi‐finale, mais je vais prendre juste le temps de digérer ça et on verra après mais, ce ne sera sûre­ment pas très long non plus (…) La confiance n’est pas du tout défi­ni­tive, forcé­ment chaque semaine on joue des tour­nois et il peut se passer plein de choses. Non, par rapport à cela, il faut juste essayer de rester positif toutes les semaines pour avoir le plus de confiance. Forcément, la semaine a été très posi­tive pour moi, je ne vais pas dire le contraire. Aujourd’hui, c’était tout simple­ment trop dur pour moi, je n’ar­ri­vais pas à mettre mon jeu en place. Si on enlève, mais on ne va pas l’en­lever, le match d’au­jourd’hui, il n’y a que du positif. »