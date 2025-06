Après son incroyable parcours à Roland‐Garros, où elle s’est incliné face à Cori Gauff en demi‐finales, la sensa­tion fran­çaise Loïs Boisson a fait une tournée des médias. Et lors d’une inter­view accordée à Paris Match, la nouvelle 65e joueuse mondiale a notam­ment évoqué ses tatouages et celui de Carlos Alcaraz, réalisé en 2024 après son premier sacre à Paris.

Loïs Boisson : « J’ai trois tatouages. Dont un sur le bras droit, ‘rési­lience’, que je me suis fait faire lors de la réédu­ca­tion après ma bles­sure et mon indis­po­ni­bi­lité d’un an. »

Question : « Si vous aviez gagné le tournoi, vous vous seriez fait tatouer, comme Carlos Alcaraz, en 2024, une tour Eiffel au mollet ? »

Loïs Boisson : [Elle rit.] « Non, je ne serais pas allée jusque‐là. J’aurais fait un petit truc, mais pas une tour Eiffel. Et seule­ment si j’avais gagné. »