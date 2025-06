Magnifique surprise de cette édition 2025 de Roland‐Garros, Loïs Boisson brille par son humi­lité et sa simpli­cité. Des valeurs qui lui ont notam­ment permis de se contrôler sur le court comme elle l’a expliqué en confé­rence de presse.

Et avant de disputer le plus grand match de sa carrière face à Cori Gauff, ce jeudi en demi‐finales, la Française sait qu’elle a tout intérêt à garder son calme. Extraits.

Q. Tes anciens entraî­neurs te décri­vaient comme une jeune joueuse qui avait tendance parfois à piquer des colères. Aujourd’hui, sur le court, on te trouve très calme, quelle que soit la situa­tion. Comment as‐tu fait pour passer ce cap ?

Loïs Boisson. Quand j’étais petite et quand je commen­çais le tennis et même pendant pas mal d’an­nées, j’étais assez nerveuse sur un terrain, très émotive, beau­coup trop et ça me desser­vait beau­coup. J’ai juste compris à un moment donné que je n’irais pas très loin si je conti­nuais comme ça. Comme j’avais déjà dit aussi, pendant ma bles­sure, j’ai énor­mé­ment travaillé sur moi‐même, j’ai eu le temps. Je pense que ça m’aide aujourd’hui et j’ar­rive à gérer mes émotions.