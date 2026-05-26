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Loïs Boisson, la gueule de bois va être terrible !

Par
Laurent Trupiano
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On s’y atten­dait mais cela fait très mal. 

Loïs Boisson a été éliminée dès le premier tour de Roland‐Garros par la Russe, Anna Kalinskaya, 24e mondiale, en deux manches : 6–2, 6–2.

Jamais à son aise, surtout côté revers, la Française n’a jamais été en mesure de poser son empreinte sur le match même si le public du Lenglen n’at­ten­dait que cela.

Au final, cette défaite était prévi­sible mais elle a aussi des consé­quences drama­tiques pour Loïs. Elle va perdre 105 places au clas­se­ment WTA et sera donc 148e mondial à l’issue du tournoi. 

Un clas­se­ment qui va la contraindre à retourner dans l’  »enfer » du circuit secon­daire où elle sera l’une des joueuses à battre.

Publié le mardi 26 mai 2026 à 18:36

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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