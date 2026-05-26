On s’y atten­dait mais cela fait très mal.

Loïs Boisson a été éliminée dès le premier tour de Roland‐Garros par la Russe, Anna Kalinskaya, 24e mondiale, en deux manches : 6–2, 6–2.

Jamais à son aise, surtout côté revers, la Française n’a jamais été en mesure de poser son empreinte sur le match même si le public du Lenglen n’at­ten­dait que cela.

Au final, cette défaite était prévi­sible mais elle a aussi des consé­quences drama­tiques pour Loïs. Elle va perdre 105 places au clas­se­ment WTA et sera donc 148e mondial à l’issue du tournoi.

La défaite aujourd’hui est tota­le­ment logique. Il manque à Loïs Boisson du tennis, du physique, de la confiance. Contre la 24e mondiale, ça ne pardonne pas.



Mais je reste convaincu que Loïs Boisson peut s’ins­taller dura­ble­ment dans le Top 50, voire plus, si son physique suit.… https://t.co/NbpWxyeQ8I — Tennis Legend (@TennisLegende) May 26, 2026

Un clas­se­ment qui va la contraindre à retourner dans l’ »enfer » du circuit secon­daire où elle sera l’une des joueuses à battre.