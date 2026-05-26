On s’y attendait mais cela fait très mal.
Loïs Boisson a été éliminée dès le premier tour de Roland‐Garros par la Russe, Anna Kalinskaya, 24e mondiale, en deux manches : 6–2, 6–2.
Jamais à son aise, surtout côté revers, la Française n’a jamais été en mesure de poser son empreinte sur le match même si le public du Lenglen n’attendait que cela.
Au final, cette défaite était prévisible mais elle a aussi des conséquences dramatiques pour Loïs. Elle va perdre 105 places au classement WTA et sera donc 148e mondial à l’issue du tournoi.
La défaite aujourd’hui est totalement logique. Il manque à Loïs Boisson du tennis, du physique, de la confiance. Contre la 24e mondiale, ça ne pardonne pas.— Tennis Legend (@TennisLegende) May 26, 2026
Mais je reste convaincu que Loïs Boisson peut s’installer durablement dans le Top 50, voire plus, si son physique suit.… https://t.co/NbpWxyeQ8I
Un classement qui va la contraindre à retourner dans l’ »enfer » du circuit secondaire où elle sera l’une des joueuses à battre.
Publié le mardi 26 mai 2026 à 18:36