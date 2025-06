Calme et posée en confé­rence de presse, la Française qui va affronter Andreeva en quart de finale a décidé de ne pas s’emballer, de rester calme et surtout de conti­nuer à se projeter. Pour elle, le tournoi n’est pas fini.



« Sûrement qu’il se passe des choses autour de moi. Je reste pas mal dans ma bulle pendant ce tournoi. J’essaie de ne pas voir tout ce qui se passe autour. Ma vie ne change pas, cela ne va rien changer. Tout va conti­nuer de la même façon. Mon clas­se­ment va me permettre de faire des plus gros tour­nois. Pour l’ins­tant, il n’y a que ça qui chan­gera. Face à Mirra, il faut s’at­tendre à des échanges, je vais juste ajuster certaines choses dans mes plans de jeu. C’est super d’être en quarts. Le but est qu’il y ait le plus de Français possible dans les années qui viennent. Cela repré­sente beau­coup d’être en quarts ici. Comme j’ai dit, j’es­père aller encore plus loin. »