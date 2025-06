La joueuse trico­lore a donné un très long entre­tien à nos confrères de l’Equipe où elle aborde plein de sujets et notam­ment la carrière qui l’at­tend. Franche et sincère, Loïs qui n’est visi­ble­ment pas encore conseillée par un spécia­liste des médias se livre avec beau­coup de naturel. On ne va pas s’en plaindre.

« On ne joue pas au tennis pour être 300e, tout le monde le sait. Arriver dans la phase où je peux rentrer dans tous les grands tour­nois, c’était le but. En plus, je n’ai aucun point à défendre jusqu’à la fin de l’année…Je ne me suis jamais donné d’ob­jectif de clas­se­ment. Je ne me suis fixé qu’un but, qui est très impor­tant, c’est de gagner un Grand Chelem. Quand ça arrive, on est minimum top 20, la suite est donc logique par rapport au classement »