Pas épar­gnée par le tirage au sort pour son grand retour à Roland‐Garros, un an après son incroyable demi‐finale, Loïs Boisson, opposée à la Russe, Anna Kalinskaya (22e joueuse mondiale) dès le premier tour, a évoqué cette confron­ta­tion en confé­rence de presse.

Et fidèle à elle‐même et son tempé­ra­ment très terre à terre, la Française a tenu à mini­miser l’im­por­tance du clas­se­ment. Extraits.

Q. Contre Kalinskaya, vous allez retrouver une posi­tion d’out­sider, ou d’out­si­deuse, je ne sais pas comment dire. Sur le plan mental, c’est sans doute plus confor­table ?

LOIS BOISSON : Cela dépend. J’ai toujours dit aussi, l’ad­ver­saire, chacun a son clas­se­ment, a un chiffre à côté du nom, mais cela ne veut pas toujours dire grand chose. Forcément, oui, sur le papier, c’est comme cela. Après, cela dépend telle­ment du jour, de l’ad­ver­saire, comment on est ce jourlà. Je trouve que c’est assez vite résumé, quand on parle de clas­se­ment comme cela. Mais oui, sur le papier, c’est le cas, oui.