Jamais le dernier à s’ex­primer lors­qu’il estime que l’his­toire du tennis est bafouée, Laurent Lokoli, 346e mondial, a tweeté ce mercredi pour exprimer son mécon­ten­te­ment suite à la déci­sion de Roland‐Garros de supprimer sa règle des deux jeux d’écart au cinquième set au profit d’un super tie‐break en 10 points à 6 partout.

« Entre ça et la Coupe Davis, tant qu’il n’y aura pas une seule voix qui s’élèvera pour garder l’histoire de notre sport on conti­nuera à cracher sur cet héri­tage », a écrit le joueur fran­çais qui s’ajoute à la longue liste des mécon­tents à propos de cette unifor­mi­sa­tion géné­rale et malvenue entre les quatre tour­nois du Grand Chelem.