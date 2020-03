Invité de l’émission El Larguera sur la radio Cadena Ser en Espagne, Feliciano Lopez a réagi à l’annonce du report de Roland-Garros. Le Madrilène, qui est également directeur du tournoi de Madrid, aurait préféré que tous les acteurs se mettent autour de la table pour trouver une solution : « C’était une surprise, une annonce inattendue car cela a été annoncé unilatéralement, sans consulter les joueurs, l’ATP ou les tournois qui sont concernés. Je pense que le problème est quand on pourra rejouer. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, et pour l’instant, la situation ne s’améliore pas. En Europe, la situation est critique et à moyen terme, je ne pense pas que le tennis reprendra. Roland-Garros a décidé de mettre son tournoi en septembre, mais est-ce qu’on pourra rejouer ou pas ? Il aurait été préférable pour nous tous de trouver une solution et restructurer le calendrier sans avoir à nuire à d’autres tournois. »