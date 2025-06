Les joueurs avec un revers à une main sont rares sur le circuit. Interrogé sur cette parti­cu­la­rité de son jeu par nos confrères de L’Équipe, Lorenzo Musetti, opposé à Carlos Alcaraz ce vendredi en demi‐finales de Roland‐Garros, a dévoilé un petit secret.

« Ce n’est pas Roger Federer qui m’a fait choisir le revers à une main, mais oui, j’ai beau­coup regardé comment il jouait et c’était mon idole. J’étais fasciné par sa faci­lité, son élégance, ce côté esthète. Avec lui sur le court, tout semblait simple. J’ai aussi beau­coup regardé les autres joueurs qui avaient un revers à une main. Si je ne me trompe pas, il y a seule­ment sept joueurs avec un revers à une main dans le top 100 aujourd’hui, donc ça vous distingue des autres. On sait qu’avec le jeu moderne et des services à plus de 200 km/h, c’est très compliqué de retourner. C’est pour ça que c’est un coup un peu rétro. »