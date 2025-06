Opposé à l’une des surprises du tournoi en quarts de finale ce mardi, Lorenzo Musetti est fina­le­ment parvenu à prendre le meilleur sur Frances Tiafoe après avoir un peu tremblé en fin de troi­sième set (6−2, 4–6, 7–5, 6–2).

En inter­view sur le court, le 7e joueur mondial est revenu sur son jeu, réputé pour son esthé­tisme, notam­ment son revers à une main qui ravit les fans de tennis les plus romantiques.

« Nous sommes Italiens, nous sommes élégants (sourire). J’ai un style un petit peu rétro, à l’an­cienne. Il n’y a plus beau­coup de joueurs aujourd’hui, malheu­reu­se­ment, qui jouent le revers à une main. Aujourd’hui (mardi), malheu­reu­se­ment, c’était diffi­cile à cause du vent, surtout sur les jeux en retour de service. Tout le monde sert telle­ment fort. Il faut pouvoir se défendre avec ce revers à une main. La première raquette de tennis que j’ai reçue, pour moi, c’était naturel de la prendre comme ça et de faire le revers à une main. Mes entraî­neurs n’ont jamais tenté de me corriger. Ça a peut‐être été la clé de mon succès. »