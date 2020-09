Une note d’information de l’organisation prend donc acte de la décision du gouvernement. Pour permettre à 1.000 spectateurs de venir au stade, elle va donc mettre en place un tirage au sort pour chaque journée qui sera validé par un huissier parmi les personnes déjà détentrices d’un billet. « Les spectateurs concernés seront contactés via un courriel dès cet après-midi. Les personnes qui ne seront malheureusement pas tirées au sort, et dont les billets seront désactivés, seront intégralement remboursées et auront un accès prioritaire à la billetterie, en amont de l’ouverture au grand public pour Roland-Garros 2021. Le service clients de la FFT est mobilisé, afin que ces changements puissent se faire de la manière la plus agile et la plus fluide possible.«

On attend déjà avec impatience le reportage de BFM TV ou France 3 de la journée type d’un spectateur dans un stade quasi vide…