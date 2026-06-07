Sur le plateau d’Amazon Prime Video, après le premier sacre en Grand Chelem d’Alexander Zverev à Roland‐Garros ce dimanche (victoire en cinq sets contre Flavio Cobolli), Lucas Pouille a tenu à rendre hommage au père de l’Allemand, qui entraîne son fils depuis tout petit.

« J’aimerais dire que je suis très content pour Sascha, évidem­ment, mais je crois que je suis encore plus content pour son père. Parce que son père, il faut se rendre qu’il est là tous les jours à l’en­traî­ne­ment, il se bat pour que son fils, ses fils, réus­sissent. Et on a pu le voir, tous les autres membres de son équipe se sont mis en retrait pour la première acco­lade entre père et fils. »