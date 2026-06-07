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Lucas Pouille, après le sacre d’Alexander Zverev : « J’aimerais dire que je suis très content pour Sascha, mais je crois que je suis encore plus content pour son père »

Par
Thomas S
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Sur le plateau d’Amazon Prime Video, après le premier sacre en Grand Chelem d’Alexander Zverev à Roland‐Garros ce dimanche (victoire en cinq sets contre Flavio Cobolli), Lucas Pouille a tenu à rendre hommage au père de l’Allemand, qui entraîne son fils depuis tout petit. 

« J’aimerais dire que je suis très content pour Sascha, évidem­ment, mais je crois que je suis encore plus content pour son père. Parce que son père, il faut se rendre qu’il est là tous les jours à l’en­traî­ne­ment, il se bat pour que son fils, ses fils, réus­sissent. Et on a pu le voir, tous les autres membres de son équipe se sont mis en retrait pour la première acco­lade entre père et fils. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 19:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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