Sur le plateau d’Amazon Prime Video, après le premier sacre en Grand Chelem d’Alexander Zverev à Roland‐Garros ce dimanche (victoire en cinq sets contre Flavio Cobolli), Lucas Pouille a tenu à rendre hommage au père de l’Allemand, qui entraîne son fils depuis tout petit.
« J’aimerais dire que je suis très content pour Sascha, évidemment, mais je crois que je suis encore plus content pour son père. Parce que son père, il faut se rendre qu’il est là tous les jours à l’entraînement, il se bat pour que son fils, ses fils, réussissent. Et on a pu le voir, tous les autres membres de son équipe se sont mis en retrait pour la première accolade entre père et fils. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 19:55