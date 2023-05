Brillamment qualifié pour le grand tableau de Roland‐Garros après un superbe parcours en quali­fi­ca­tions, Lucas Pouille va retrouver un adver­saire qu’il connaît très bien au premier tour.

Et ce n’est autre que l’Autrichien Jurij Rodionov, le même joueur contre qui il s’est imposé ce jeudi au dernier tour des quali­fi­ca­tions. Ce dernier, béné­fi­ciant des forfaits de Chardy, Edmund et Garin, a donc été repêché pour inté­grer le tableau prin­cipal des Internationaux de France.

Un tirage à la fois rare et cocasse pour le Français qui pourra à coup sûr s’ap­puyer sur son excel­lente deuxième partie de rencontre où il a notam­ment infligé un 6–0 à son ex et futur adversaire.