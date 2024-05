Dernier joueur fran­çais encore en lice dans le tableau masculin de Roland‐Garros, Corentin Moutet fait le spec­tacle ce vendredi soir contre Sebastian Ofner au troi­sième tour : service à la cuillère, amor­ties, slices, inter­ac­tions avec le public… Devant son écran, Lucas Pouille se régale. Et il n’est pas le seul !

« On le kiffe ? On le déteste ? On ne peut pas être indif­fé­rent… Moi, person­nel­le­ment, j’adore ! Allez Corentin, rends nous dingues », a écrit l’an­cien numéro 10 mondial.

A noter qu’en cas de victoire, Moutet défiera le joueur le meilleur joueur de ce début de saison : Jannik Sinner.