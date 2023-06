Lors de son match face à Cameron Norrie ce mercredi, un point a suscité des débats puisque l’ar­bitre de chaise s’est trompé sur une frappe de Norrie exécutée après le deuxième rebond. Cet inci­dent a bien sûr relancé le débat concer­nant la vidéo et le rôle de l’arbitre.

Lucas Pouille en a aussi profité pour expliqué qu’il fallait peut‐être revoir des choses.

« C’est qu’au­jourd’hui, il y a telle­ment de manières de véri­fier, sur l’écran, puis­qu’ils l’ont, paraît‐il, montré à la télé. On peut le véri­fier tout de suite. Le seul problème que je vois à cela, c’est que c’est OK de faire une erreur, mais pour les joueurs aussi, on a le droit de faire une erreur. Quand on sent la tension du set, et que l’on casse une raquette, on ne doit pas être sanc­tionné par une amende de 10 000 € ou 15 000 €. C’est la même chose pour l’ar­bitre. Je ne suis pas sûr que si elle a fait une erreur, elle ait une amende de 15 000 €. Il faut arrêter de penser que les joueurs sont des robots. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais il faut arrêter d’emmerder tout le monde en donnant des amendes, comme si c’étaient des cadeaux de Noël. »