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Lucas Pouille sur Gaël Monfils, mené 6–2 par Hugo Gaston : « Tactiquement, il se trompe »

Par
Thomas S
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Programmé ce lundi soir en session de nuit sur le Philippe Chatrier pour le dernier Roland‐Garros de sa carrière, Gaël Monfils n’est clai­re­ment pas au rendez‐vous.

Opposé à son jeune compa­triote, Hugo Gaston, dont le style de jeu est assez atypique, « La Monf » est logi­que­ment mené 6–2 après la première manche. 

Invité à s’ex­primer sur la pres­ta­tion de son « pote », Lucas Pouille, consul­tant pour Prime Video, a tout simple­ment expliqué que Gaël était un peu à côté de la plaque d’un point de vue tactique. 

« Je pense que c’est plutôt tennis­tique. Tactiquement, je pense qu’il se trompe un peu pour l’ins­tant. On avait dit qu’il allait devoir être agressif, qu’il allait devoir ne pas s’embarquer dans des échanges trop longs. Mais bon, pour le coup, contre un joueur contre Hugo Gaston, il faut quand même travailler le point, être agressif au bon moment et surtout ne pas jouer sur le même rythme tout le temps. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 21:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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