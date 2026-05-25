Programmé ce lundi soir en session de nuit sur le Philippe Chatrier pour le dernier Roland‐Garros de sa carrière, Gaël Monfils n’est clairement pas au rendez‐vous.
Opposé à son jeune compatriote, Hugo Gaston, dont le style de jeu est assez atypique, « La Monf » est logiquement mené 6–2 après la première manche.
Invité à s’exprimer sur la prestation de son « pote », Lucas Pouille, consultant pour Prime Video, a tout simplement expliqué que Gaël était un peu à côté de la plaque d’un point de vue tactique.
« Je pense que c’est plutôt tennistique. Tactiquement, je pense qu’il se trompe un peu pour l’instant. On avait dit qu’il allait devoir être agressif, qu’il allait devoir ne pas s’embarquer dans des échanges trop longs. Mais bon, pour le coup, contre un joueur contre Hugo Gaston, il faut quand même travailler le point, être agressif au bon moment et surtout ne pas jouer sur le même rythme tout le temps. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 21:18