Programmé ce lundi soir en session de nuit sur le Philippe Chatrier pour le dernier Roland‐Garros de sa carrière, Gaël Monfils n’est clai­re­ment pas au rendez‐vous.

Opposé à son jeune compa­triote, Hugo Gaston, dont le style de jeu est assez atypique, « La Monf » est logi­que­ment mené 6–2 après la première manche.

Invité à s’ex­primer sur la pres­ta­tion de son « pote », Lucas Pouille, consul­tant pour Prime Video, a tout simple­ment expliqué que Gaël était un peu à côté de la plaque d’un point de vue tactique.

« Je pense que c’est plutôt tennis­tique. Tactiquement, je pense qu’il se trompe un peu pour l’ins­tant. On avait dit qu’il allait devoir être agressif, qu’il allait devoir ne pas s’embarquer dans des échanges trop longs. Mais bon, pour le coup, contre un joueur contre Hugo Gaston, il faut quand même travailler le point, être agressif au bon moment et surtout ne pas jouer sur le même rythme tout le temps. »