Actuellement blessé et consul­tant pour Prime Video durant la quin­zaine de Roland‐Garros, Lucas Pouille a logi­que­ment été invité à s’ex­primer sur la retraite toute de fraîche de son ami Richard Gasquet, battu ce jeudi par Jannik Sinner au deuxième tour.

Et le Nordiste a raconté une très belle anec­dote à propos de Richie, dont la passion pour son sport semble éternelle.

« Il y a toujours un truc qui m’a choqué chez Richard. Il allait tout le temps jouer, il n’avait jamais de jour de repos. C’est‐à‐dire qu’il rentrait de tournoi, il partait trois, quatre semaines aux États‐Unis, et le lende­main il pouvait aller dans son club et jouer contre le mur, tout seul. Il a cette passion du jeu que je n’ai pas et je trou­vais cela remar­quable. Là, quand je me suis blessé, il m’a dit, ‘je serai la première personne à retaper avec toi si t’as envie et tous les jours si t’as besoin’. Je pense que ça ne le quit­tera jamais. Il aime ce sport, il aime ça. »