Invité à se prononcer sur le compor­te­ment parfois limite d’Holger Rune, qui s’est récem­ment fait remar­quer suite à une petite alter­ca­tion avec un spec­ta­teur lors de son match face à Quentin Halys, Lucas Pouille, 135e mondial et actuel­le­ment blessé, a fait preuve d’honnêteté.

« Je vais être vrai­ment sincère, je ne le connais pas plus que ça en dehors parce qu’il est beau­coup plus jeune que moi. Par contre, parfois, et ça arrive régu­liè­re­ment sur le terrain, il fait petit capri­cieux. Là (lors du match contre Halys au 3e tour, ndlr), il ne se passe rien et son compor­te­ment n’a pas lieu d’être. Je ne le comprends pas moi. »